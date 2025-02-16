Налетели на укрытия, технику и оккупантов: работа пилотов Третьей штурмовой по врагу на Харьковщине

Искусные бойцы указали захватчикам на их место в Украине.

Пилоты Третьей штурмовой показали налет на укрытие, технику и пехоту оккупантов в Харьковской области. Успешно корректировали огонь и фиксировали с неба бойцы Батальона беспилотных систем.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

3-я штурмовая показала увлекательные кадры работы по врагу на Харьковщине.

Враг понес потери в технике и живой силе

В частности, уничтожены российские минометы, под удар попал и БК российской армии. Как отмечается, пилоты также "развели жару" в зданиях и накрыли вражеские укрытия.

"Пришли по должностям, гниют в посадках — так будет с каждым захватчиком", — завершили бойцы.

Ранее в Третьей штурмовой показали эффективную работу по врагу. Россияне пытаются зарыться в землю, чтобы спастись, но остаются там навсегда.

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