Налоговые льготы: какие послабления действуют во время войны

В Украине во время войны действуют некоторые налоговые льготы. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.
Уплата единого налога
Физические лица предприниматели второй и третьей группы, которые не могут платить единый налог, могут этого не делать во время войны. В период действия военного положения существует правило " платы, если можешь ". То есть неуплата налогов не будет влечь за собой ответственность. Также не будет задолженности, которую нужно будет потом уплатить.
Также ФЛП третьей группы с годовым доходом менее 10 млн гривен получили новую ставку единого налога, которая составляет 2% (а это меньше довоенного времени).
Единый социальный взнос (ЕСВ)
С 1 марта 2022 года в Украине введена еще одна налоговая льгота, которая будет не только во время военного положения в стране, но также один год после его окончания.
Согласно новым правилам самозанятые лица, украинские ФЛП и члены фермерских хозяйств могут за себя не платить Единый социальный взнос (ЕСВ). Работодателям разрешается по собственному желанию платить или не платить ЕСВ за тех наемных работников, которые мобилизованы в оборонные структуры.
Налог на недвижимость
В период военного положения в Украине отменили налог на недвижимость для всех граждан. Целых два года украинцам можно будет не платить – за 2021 год (требовалось уплатить налог на недвижимость до 1 июля 2022 года) и за текущий 2022 год.
То есть граждан Украины освободили от необходимости уплаты налога за жилье, которое уже может быть разрушено российскими войсками.
Налог за землю
Земельный налог также не нужно будет уплачивать с 1 марта 2022 года по 31 декабря того года, когда военное положение в стране будет отменено. Также отменяется арендная плата за земельные участки, принадлежащие к коммунальной или государственной собственности и находящиеся в тех регионах, где ведутся активные боевые действия или районы с оккупацией.
Налоговая ответственность
Во время военного положения в Украине предпринимателей могут освобождать от налоговой ответственности, даже если не могут своевременно выполнить свои обязательства:
- соблюдение сроков представления налоговой отчетности;
- соблюдение сроков уплаты сборов и налогов;
- соблюдение сроков регистрации акцизных и налоговых накладных
Стоит обратить внимание, что это не освобождает предпринимателей от обязательств, потому что их нужно выполнить все равно, но в течение трех месяцев после того, как будет закончена война.
К концу (отмене) военного положения государство дополнительно ввело мораторий на налоговые проверки. Также в сфере регистраторов расчетных операций в отношении предпринимателей не будут применены санкции.