Налоговые льготы: какие послабления действуют во время войны

В Украине во время войны действуют некоторые налоговые льготы. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.

Уплата единого налога

Физические лица предприниматели второй и третьей группы, которые не могут платить единый налог, могут этого не делать во время войны. В период действия военного положения существует правило " платы, если можешь ". То есть неуплата налогов не будет влечь за собой ответственность. Также не будет задолженности, которую нужно будет потом уплатить.

Также ФЛП третьей группы с годовым доходом менее 10 млн гривен получили новую ставку единого налога, которая составляет 2% (а это меньше довоенного времени).

Единый социальный взнос (ЕСВ)

С 1 марта 2022 года в Украине введена еще одна налоговая льгота, которая будет не только во время военного положения в стране, но также один год после его окончания.

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Согласно новым правилам самозанятые лица, украинские ФЛП и члены фермерских хозяйств могут за себя не платить Единый социальный взнос (ЕСВ). Работодателям разрешается по собственному желанию платить или не платить ЕСВ за тех наемных работников, которые мобилизованы в оборонные структуры.

Налог на недвижимость

В период военного положения в Украине отменили налог на недвижимость для всех граждан. Целых два года украинцам можно будет не платить – за 2021 год (требовалось уплатить налог на недвижимость до 1 июля 2022 года) и за текущий 2022 год.

То есть граждан Украины освободили от необходимости уплаты налога за жилье, которое уже может быть разрушено российскими войсками.

Налог за землю

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Земельный налог также не нужно будет уплачивать с 1 марта 2022 года по 31 декабря того года, когда военное положение в стране будет отменено. Также отменяется арендная плата за земельные участки, принадлежащие к коммунальной или государственной собственности и находящиеся в тех регионах, где ведутся активные боевые действия или районы с оккупацией.

Налоговая ответственность

Во время военного положения в Украине предпринимателей могут освобождать от налоговой ответственности, даже если не могут своевременно выполнить свои обязательства:

соблюдение сроков представления налоговой отчетности;

соблюдение сроков уплаты сборов и налогов;

соблюдение сроков регистрации акцизных и налоговых накладных

Стоит обратить внимание, что это не освобождает предпринимателей от обязательств, потому что их нужно выполнить все равно, но в течение трех месяцев после того, как будет закончена война.

К концу (отмене) военного положения государство дополнительно ввело мораторий на налоговые проверки. Также в сфере регистраторов расчетных операций в отношении предпринимателей не будут применены санкции.