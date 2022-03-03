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Налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны: Верховная Рада приняла закон

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Налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны: Верховная Рада приняла закон

Право на владу

В период военного положения не будут производиться никакие проверки.

Сегодня, 3 марта, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроекты №7121-1 и №7125 по особенностям налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.

Об этом сообщил глава Налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев.

Главное:

  • теперь бизнес может представлять отчеты и другие документы через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;
  • в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера;
  • плательщики при невозможности выполнения своих обязанностей освобождаются от ответственности;
  • налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;
  • операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставление услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;
  • учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;
  • сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги;
  • удлиняется действие лицензий на производство подакцизной продукции.

Напомним, Комитет Совета единогласно поддержал закон о национализации российского имущества.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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