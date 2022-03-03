Налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны: Верховная Рада приняла закон

Налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны: Верховная Рада приняла закон

В период военного положения не будут производиться никакие проверки.

Сегодня, 3 марта, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроекты №7121-1 и №7125 по особенностям налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.

Об этом сообщил глава Налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев.

Главное:

теперь бизнес может представлять отчеты и другие документы через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;

в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера;

плательщики при невозможности выполнения своих обязанностей освобождаются от ответственности;

налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;

операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставление услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;

учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;

сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги;

удлиняется действие лицензий на производство подакцизной продукции.

Напомним, Комитет Совета единогласно поддержал закон о национализации российского имущества.