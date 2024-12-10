"Нам дали список из 160 погибших детей и заставили выучить": защитник рассказал, как РФ издевается над пленными

Путинская армия устраивала "экзамен" на знание этого списка и из-за ошибок издевалась над пленными.

В российском плену украинские бойцы были вынуждены изучить список из 160 имен украинских детей из Донецкой и Луганской областей, которых убила сама же российская армия. Вынуждали делать это надзиратели колоний.

Об этом рассказал освобожденный из плена защитник Мариуполя – морх Владимир Иванов в интервью для Укринформ.

По его словам, в одной из последних тюрем пленникам дали список из 160 погибших детей и заставили изучить полную дату рождения, дату смерти, место рождения и обстоятельства смерти.

Также читайте СБУ сообщила о подозрении "кадыровцу", который пытал женщину в Луганской области

Он добавил, что речь идет о списке из 160 детей из Донецкой и Луганской областей, которые, по версии РФ, погибли якобы из-за действий ВСУ, но на самом деле были убиты самой Россией.

После этого россияне устраивали "экзамен" на знание списка.

"И где-то какую-то ты ошибку совершил, вытаскиваешь руку, открывается окошко для приема пищи, "кормяк" в тюрьме называют они его. Ставишь руку и начинается избиение электрошокером. Когда электрошокер разряжался, вытягиваешь опять же руку, он берет за руку, сопротивляется ногой в стальную дверь и бьет тебя несколько раз, бьет головой о стальную дверь» – добавил защитник.

Напомним, смерть украинцев в российском плену, к сожалению, является обычным ужасным явлением. Но тела погибших пленников часто возвращают в таком состоянии, что установить причину их гибели невозможно.

Читайте также: