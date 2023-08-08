"Нам есть чем бить": Данилов рассказал, каким оружием Украина будет атаковать территории России

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть оружие собственного производства, чтобы наносить удары по территории России. А оружие, которое предоставляют партнеры, необходимо для освобождения оккупированных территорий.

Об этом пишет "Громадське радіо".

"Нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, то мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий", — сказал он.

Данилов также отметил, что в последнее время и Германия, и Франция изменили свою позицию, и сейчас "максимально сотрудничают с нашей страной, понимая все коварство РФ, которая продемонстрировала это не только во время нашей войны, но и во время тех событий, которые сегодня проходят на африканском континенте".

Напомним, ранее Алексей Данилов говорил, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам России.

Читайте также: