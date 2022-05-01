"Нам готовят "зерг раш": Арестович — о дальнейшей ситуации на фронте

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия готовится перебросить на территорию Украины около десяти тысяч добровольцев.

У российских добровольцев нет шансов выжить в войне с Украиной

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 1 мая.

"Я исхожу из гипотезы (возможно она изменится), что гаврики к 9, 10 мая выдыхаются. Что дальше? Я вот натурально сижу и думаю, что дальше? Ставлю себя на место противника и пытаюсь думать. Некоторые признаки указывают, что нам готовят «зерг раш» Это компьютерная игра популярная. Там есть такая нация зерги – насекомые. И поскольку земляне и еще одна нация бьют высокотехнологичным, то эти просто массой заваливают Мы видим по этим людям, которые пытаются пополнять сейчас пехотные подразделения российской армии, что они не специалисты, не артиллеристы, не танкисты. Набирают деклассированные элементы. Им одевают какой-то старый камуфляж, дают сапоги 51-го года, автомат – 47-го и каску – 43-го. Героически посылают в бой. Что самое удивительное? Сейчас внимательно. Добровольцев хватает. Их много. У них есть одно большое достоинство, вернее два, их много и они добровольцы. И масса недостатков, которая заключается в том, что они ничего не умеют, военной силы из себя не представляют, а представляют только живую силу, но это тоже ненадолго. 30% из тех, которые зашли, в течении двух недель только живые и на поле боя. Часть разбежалась, часть уничтожено", – рассказал он.

Арестович прогнозирует, что этих добровольцев может быть около десяти тысяч.

"По моим прикидкам, по сумме данных, я вижу, что добровольцев может быть накоплено к середине мая тысяч 10. И вот они героически куда-то пойдут. Вопрос куда? И это будет похоже на вторжение китайских добровольцев в корейской войне, когда они волнами останавливали высокотехнологическую армию. Но вот только есть две большие разницы: в том, что два нуля надо отнять и получится десяток тысяч. Я вот думаю они там Кремле совсем с ума сошли? Вот они кинут на нас этих людей. С какой целью? Мы перемололи элитные дивизии российские, что нам эти добровольцы. Успевай менять стволы пулеметов, что называется. Мы их уничтожим", – подчеркнул он.

Напомним, что по прогнозам Арестовича, ожесточенные бои на территории Украины могут возобновиться в июне – начале июля 2022 года.

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