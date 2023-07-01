"Нам не хватало сил в тот момент дожать": Буданов рассказал, как освобождали остров Змеиный

На первом этапе операция по освобождению острова Змеиный была выполнена частично успешно – разрушила планы россиян по деятельности, но тогда Украине не хватило сил дожать.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для проекта "Спецоперация "Змеиный" на YouTube-канале Ramina.

"Документация нам достаточно помогла в определенных вопросах, особенно ― документация подразделений противовоздушной обороны, в частности техническая документация. Многие редкие платы, которые мы ищем по всему миру, нам удалось снять с элементов техники ПВО. Мы забрали пульты управления комплексами БПЛА, очень много систем разных типов и оружия", ― рассказал Кирилл Буданов.

По словам Буданова, операцию по освобождению Змеиного начали планировать в середине марта 2022 года – она продолжалась в несколько этапов.

"Действовали россияне достаточно профессионально, что помешало нам сначала выбить их полностью со всей части острова. Во время высадки наши контролировали около 50% острова, а 50% они. Были проблемы с ранеными и у них, и у нас. Они вызвали вертолеты. Наши отходили с ранеными. Нам объективно не хватало сил в тот момент дожать", ―объяснил он.

Начальник ГУР подчеркивает, что благодаря слаженным действиям всех участвовавших в спецоперации подразделений на острове снова взвился украинский флаг.

Что известно об освобождении острова Змеиный

30 июня 2022 года, ровно год назад, остров Змеиный официально был освобожден. Российская армия пыталась удержаться на острове, несмотря на то, что он часто подвергался атакам украинской армии.

Эвакуация российского гарнизона с острова Змеиный 30 июня, как первоначально заявило российское Министерство обороны, была "жестом доброй воли".

"Этим мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — говорилось в заявлении Минобороны.

30 июня под ударами украинских войск российские войска покинули остров Змеиный. Это событие безусловно станет одним из заметных эпизодов продолжающейся сейчас войны.

Самым известным эпизодом битвы за остров Змеиный стала потеря флагмана российского Черноморского флота, крейсера "Москва".

Корабль затонул 14 апреля 2022 года после того, как в него попали две ракеты украинского берегового противокорабельного комплекса "Нептун".

Корабль находился примерно в полусотне километров западнее острова. Российские военные утверждают, что он затонул из-за взрыва, вызванного пожаром на борту.

Гибель корабля стала существенным событием со стратегической точки зрения – ПВО крейсера обеспечивало прикрытие кораблей в этом районе. После того как "Москва" утонула, другие корабли Черноморского флота отошли на большее расстояние от берега.

Остров Змеиный расположен в Измаильском районе Одесской области, площадь – 17 га, длина – 662 м, ширина – 560 м. От острова до ближайшего побережья Украины всего 30 км, а до Одессы – 120 км. В 2007 году на Змеином основали село Белое, жителей было немного — от 13 до 30 человек.

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