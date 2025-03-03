"Нам нужен честный мир, а не бесконечное противостояние": Зеленский об итогах заседания Ставки

Президент отметил, что на ставке были проработаны все возможные сценарии, чтобы максимально защитить Украину.

Президент Украины сообщил об итогах очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого были проанализированы пакеты военной помощи и заключены контракты.

По его словам, есть положительные результаты по контрактам на артиллерию, которая является ключевым компонентом обороноспособности Украины. Также беспилотники остаются постоянным приоритетом в укреплении обороны.

Отдельно глава государства отметил поддержку Литвы, передавшей дополнительные системы противовоздушной обороны. "Очень спасибо тебе, господин Президент", — подчеркнул он.

Также на Ставке заслушали доклад Премьер-министра по финансированию. У Украины есть все необходимые ресурсы для обеспечения потребностей в 2025 году.

Обсуждались и вопросы государственной стойкости. "Мы прорабатываем все возможные сценарии, чтобы максимально защитить Украину. Базовая задача – удерживать позиции и создавать условия для правильной дипломатии, которая позволит как можно быстрее завершить войну достойным миром. Нам нужен настоящий, честный мир, а не бесконечное противостояние", – подытожил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп снова подверг критике президента Владимира Зеленского – на этот раз за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".