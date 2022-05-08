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"Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины" – Кулеба

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"Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины" – Кулеба

Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что необходимо создать специальный трибунал для привлечения руководства России к ответу за преступления против Украины.

Об этом министр иностранных дел заявил, выступая на первой Международной конференции по этому вопросу в Литве.

"Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины, чтобы призвать российское руководство к ответу. Вчера я выступил на первой Международной конференции по этому вопросу в Вильнюсе. Спасибо организаторам и повторяю свой призыв поддержать создание Трибунала", — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, Венедиктова рассказала, как будут искать военных преступников РФ, чтобы привлечь к ответственности.

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