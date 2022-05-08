"Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины" – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что необходимо создать специальный трибунал для привлечения руководства России к ответу за преступления против Украины.
Об этом министр иностранных дел заявил, выступая на первой Международной конференции по этому вопросу в Литве.
"Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины, чтобы призвать российское руководство к ответу. Вчера я выступил на первой Международной конференции по этому вопросу в Вильнюсе. Спасибо организаторам и повторяю свой призыв поддержать создание Трибунала", — написал Кулеба в Twitter.
Необходимо специальное сообщество для кризиса агресии против Украины в целом Российский лидер на счет. Yesterday, I addressed the first International Conference on this issue in Vilnius. Хорошо организаторы и реитерате мои звонки на помощь созданию Tribunal.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 7, 2022
Напомним, Венедиктова рассказала, как будут искать военных преступников РФ, чтобы привлечь к ответственности.
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