"Нам нужна стена между цивилизацией и варварами": Кулеба прокомментировал ракетный удар по Одессе

"Нам нужна стена между цивилизацией и варварами": Кулеба прокомментировал ракетный удар по Одессе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе – это террор со стороны российских захватчиков.

Глава МИД призывает признать Россию спонсором терроризма и обращаться с ней соответственно.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, бьющими мирные города ракетами", – написал Кулеба.

Напомним, российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате этого попадание в объекты инфраструктуры.

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