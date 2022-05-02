"Нам нужно больше и быстрее": Зеленский поблагодарил Запад за поддержку в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, доволен ли действиями западных партнеров во время полномасштабного российского вторжения.
Глава государства подчеркнул, что Украина в условиях войны с Россией нуждается в большей и более быстрой помощи со стороны западных стран, но, безусловно, он благодарен за то, что наша страна уже получила.
Об этом он сказал во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.
"Я как президент воюющей страны должен вам сказать - нам нужно больше и нам нужно быстрее. Но я благодарен за то, что у нас есть. И кстати, я очень благодарен за помощь вашему государству. И еще раз хочу подчеркнуть, что Греции тоже непросто. Это непростой выбор помогать Украине, но я благодарен за это", - сказал Зеленский.
Напомним, в Одессе в понедельник, 2 мая, украинские защитники сбили российский беспилотник, ведущий воздушную разведку над городом.
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