"Нам нужно больше и быстрее": Зеленский поблагодарил Запад за поддержку в войне с Россией

"Нам нужно больше и быстрее": Зеленский поблагодарил Запад за поддержку в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, доволен ли действиями западных партнеров во время полномасштабного российского вторжения.

Глава государства подчеркнул, что Украина в условиях войны с Россией нуждается в большей и более быстрой помощи со стороны западных стран, но, безусловно, он благодарен за то, что наша страна уже получила.

Об этом он сказал во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.

"Я как президент воюющей страны должен вам сказать - нам нужно больше и нам нужно быстрее. Но я благодарен за то, что у нас есть. И кстати, я очень благодарен за помощь вашему государству. И еще раз хочу подчеркнуть, что Греции тоже непросто. Это непростой выбор помогать Украине, но я благодарен за это", - сказал Зеленский.

Напомним, в Одессе в понедельник, 2 мая, украинские защитники сбили российский беспилотник, ведущий воздушную разведку над городом.

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