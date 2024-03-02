"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский отреагировал на ночную атаку по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по Одессе. Оккупанты попали в жилой дом.

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "Шахедов": Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Сейчас известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших. Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто привлечен!" – написал президент.

Зеленский также отметил, что нам нужно больше ПВО от партнеров.

"Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", — добавил он.

Что известно об атаке по Одессе

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в Одессе в девятиэтажку, обрушив один подъезд.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, погибли два человека и еще восемь ранены — среди них один ребенок и беременная женщина. Это данные на 8:00.

Разрушены 18 квартир. Спасатели на месте разбирают завалы. Утром из-под завалов достали мужчину – он жив.

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