"Нам нужно готовиться": Данилов предупредил об обострении на войне в феврале

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что россияне готовят к новому обострению на фронте. Оккупанты хотят заставить Украину подписать очередной "мирный договор".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Россияне рассчитывают на определенное обострение на фронте. И они к этому готовятся, потому что есть много маркеров. Сейчас человек по фамилии Козак сейчас активизировался и проводит встречи с европейскими деятелями, чтобы принудить нас к определенным "мирным соглашениям", аля "Минск-3". У нас есть поводы говорить, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос. Там будет и Мюнхенская конференция безопасности, и события в Нью-Йорке. Сейчас они через Красный крест начали очень беспокоиться, чем мы ликвидируем оккупантов. В феврале может быть определенное обострение. Нам нужно к этому готовиться", — пояснил Данилов.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Путин призвал ВСУ "сложить оружие и уходить домой".

Однако Силы обороны с первых дней войны защищают Украину от оккупантов. ВСУ провели успешные контрнаступления в северных областях, Харьковской и Херсонской областях.

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