"Нам нужно совершить рывок": аэроразведчик о борьбе с дронами на оптоволокне

Дрон

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Сегодня самой большой проблемой и сложностью являются дроны на оптоволокне. Бороться против них способа нет.

Об этом сказал политик, общественный активист, военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко.

"Но нам нужно совершить в конце концов какой-то фундаментальный рывок, а не просто ожидать, что кто-то в гараже соберет средство противодействия дронам или с искусственным интеллектом, или на оптоволокне. Есть какие-то заготовки по средствам противодействия, но они касаются других видов вооружения. не работающих в радиоэлектронном пространстве) еще у человечества нет ответов, нет эффективных выходов из ситуации”, - отметил он.

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Если бы у нашей страны было достаточное сознание, чтобы бороться за свое выживание целенаправленно, системно, то года два назад нужно было начать разрабатывать такие системы.

"У нас здесь куча каких-то государственных институтов есть. Им нужно было бы предложить выбор: или вас ликвидируем, прекратим финансировать, или вы нам подготовьте какие-то решения. Имею в виду в том числе и Академию наук, это было бы для них как раз тестом. Потому что выглядит так, что они тянут деньги из бюджета, но это не приносит никакого примера. по 100 тыс. грантов 20 компаниям, чтобы они что-то придумали.

Ранее Луценко подчеркнул, что проблема с беспилотниками в Украине, в частности отсутствие унифицированных дронов, связана с тем, что государство устранилось от этой отрасли. Поэтому всю работу по разработке БПЛА формируют хаотично бизнес, волонтеры, фонды и военные.