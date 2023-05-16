"Нам нужны F-16": Ермак рассказал хорошие новости о международной коалиции истребителей

В Офисе президента рассказали о формировании коалиции истребителей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о формировании международной коалиции истребителей. Он подчеркнул, что Украине нужны F-16.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"У нас хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины", — сообщил Ермак.

Глава ОП добавил, что Украине нужны F-16 и сообщил, что Бельгия подтвердила готовность учить украинских пилотов.

"Также премьер-министр Великобритании подтвердил свою веру в то, что место Украины — в НАТО. Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку безопасности Украины", — пояснил он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в ближайшее время будет больше новостей о предоставлении Киеву западных боевых самолетов.

Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил положительные новости. Франция и несколько других европейских стран готовы уже в скором времени начать обучение украинских военных пилотов.

Читайте также: