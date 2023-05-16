"Нам нужны F-16": Ермак рассказал хорошие новости о международной коалиции истребителей

В Офисе президента рассказали о формировании коалиции истребителей.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о формировании международной коалиции истребителей. Он подчеркнул, что Украине нужны F-16.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"У нас хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины", — сообщил Ермак.
Глава ОП добавил, что Украине нужны F-16 и сообщил, что Бельгия подтвердила готовность учить украинских пилотов.
"Также премьер-министр Великобритании подтвердил свою веру в то, что место Украины — в НАТО. Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку безопасности Украины", — пояснил он.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в ближайшее время будет больше новостей о предоставлении Киеву западных боевых самолетов.
Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил положительные новости. Франция и несколько других европейских стран готовы уже в скором времени начать обучение украинских военных пилотов.
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