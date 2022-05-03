"Нам нужны все – и гражданские, и военные": Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя и планы ее продлить

"Нам нужны все – и гражданские, и военные": Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя и планы ее продлить

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация 156 человек из Мариуполя, прибывших 3 мая в Запорожье, потребовала многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. В планах – эвакуировать из Мариуполя остальных украинцев – и гражданских, и военных.

Зеленский сообщил, что продолжится делаться все, "чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей".

Об этом глава государства сказал в видеообращении 3 мая.

"Имеем наконец-то первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы очень долго организовывали. Это требовало многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек – женщины, дети. Они были более двух месяцев в укрытиях. Только представьте, например, ребенку шесть месяцев, два из которых – под землей, спасаясь от бомб, обстрелов", – рассказал Зеленский.

"Наконец-то эти люди в полной безопасности, получают помощь. И я благодарен всем, от кого зависело спасение этих людей, кто договаривался и помогал. Благодарен каждой и каждому, кто обеспечил физическое перемещение людей гуманитарным коридором", — сказал президент.

"Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно, но нам нужны все, кто там остается – и гражданские, и военные. Не было ни дня, чтобы мы не занимались этим вопросом", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что удалось достичь прекращения огня почти на трое суток ради гуманитарного коридора, однако сейчас российские войска не соблюдают договоренность.

"Они продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пытаются штурмовать комплекс. Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека, это невозможно. Сегодня 156 человек – в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. Я верю, что есть шанс спасти и других наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 69-го дня войны

Напомним, 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

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