"Нам очень тяжело, но мы стоим": Залужный призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

"Нам очень тяжело, но мы стоим": Залужный призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал предоставить Украине образцы вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

С оружием дальнего действия нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями украинских военных.

Об этом Залужный написал в Сети 26 мая.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", – говорится в сообщении.

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Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность за оказанную международную техническую помощь.

"В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, которые собой защитили мир от рашизма", — подчеркнул Залужный.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов пояснил, что украинские военные ожидают западное оружие, чтобы активно наступать на российских оккупантов, однако нет смысла доставлять по одной-две единицы оружия. На самом деле Запад пытается как можно быстрее доставлять оружие Украине.

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