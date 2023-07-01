"Нам просто нужно время": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Планы начать контрнаступление ВСУ в последние месяцы замедлились.
За каждый метр освобожденной земли приходится платить жизнями украинских солдат.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете elmundo.es.
"Каждый пройденный километр стоит жизни. Для нас самый желанный результат – освободить свою территорию, но сохранить свой народ. Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока, а жизнь наших военных бесценна. Люди – не ресурс, как для России, а самое большое наше сокровище… Самое главное, чтобы у людей была мотивация, и мы двигались к победе… Нам просто нужно время, хотя иногда его тоже нет с нами. У нас были проливные дожди, замедлившие прогресс. Партнеры поставляли оружие медленнее, чем ожидалось, и для нас важно иметь все оружие перед началом. Эта осень у нас уже была. Пришлось остановить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно. Главный двигатель — наши военные, и они каждый день наступают", — сказал он.
По его словам, украинские силы всегда действуют осторожно.
"Если мне скажут, что будет два месяца, и умрут тысячи человек, или если будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выберу второй. Я бы даже сказал, что это было четыре или пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми самое главное — это люди", — добавил Зеленский.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
В июне в нескольких западных медиа со ссылкой на неназванных чиновников писали, что темп украинского наступления слишком медленный.
"Они отстают от графика", — процитировало издание The New York Times высокопоставленного чиновника администрации президента США.
Собеседники телеканала CNN 22 июня также выразили мнение, что начальный этап украинского контрнаступления пока "не оправдывает ожиданий" стран Запада, а российские военные оказались более компетентными, чем предполагалось.
Украинские власти и командование признают, что войска продвигаются медленнее, чем ожидалось, но подчеркивают, что уверены в успехе наступления. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наступление – "это не голливудский фильм, поскольку на карту поставлена жизнь людей".
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили об освобождении села Ровнополь Донецкой области. Это уже девятый населенный пункт, освобожденный ВСУ в июне.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение ряда населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией, не является "главным событием" последних недель.
Валерий Залужный заявил, что его "злят слова о том, что украинское контрнаступление продолжается медленнее, чем ожидалось, и добавил, что каждый освобожденный метр земли украинским войскам дается кровью".
Читайте также:
- ВСУ зашли на левый берег Днепра в Херсонской области — "АТЕШ"
- Что происходит на фронте: Генштаб сообщил последние новости с передовой
- Пойдут ли "вагнеровцы" на Киев из Беларуси: военный эксперт оценил шансы террористов Пригожина
-
"Это будет тяжелая борьба": западные СМИ объяснили, что усложняет контрнаступление ВСУ