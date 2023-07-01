"Нам просто нужно время": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

За каждый метр освобожденной земли приходится платить жизнями украинских солдат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете elmundo.es.

"Каждый пройденный километр стоит жизни. Для нас самый желанный результат – освободить свою территорию, но сохранить свой народ. Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока, а жизнь наших военных бесценна. Люди – не ресурс, как для России, а самое большое наше сокровище… Самое главное, чтобы у людей была мотивация, и мы двигались к победе… Нам просто нужно время, хотя иногда его тоже нет с нами. У нас были проливные дожди, замедлившие прогресс. Партнеры поставляли оружие медленнее, чем ожидалось, и для нас важно иметь все оружие перед началом. Эта осень у нас уже была. Пришлось остановить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно. Главный двигатель — наши военные, и они каждый день наступают", — сказал он.

По его словам, украинские силы всегда действуют осторожно.

"Если мне скажут, что будет два месяца, и умрут тысячи человек, или если будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выберу второй. Я бы даже сказал, что это было четыре или пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми самое главное — это люди", — добавил Зеленский.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

В июне в нескольких западных медиа со ссылкой на неназванных чиновников писали, что темп украинского наступления слишком медленный.

"Они отстают от графика", — процитировало издание The New York Times высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Собеседники телеканала CNN 22 июня также выразили мнение, что начальный этап украинского контрнаступления пока "не оправдывает ожиданий" стран Запада, а российские военные оказались более компетентными, чем предполагалось.

Украинские власти и командование признают, что войска продвигаются медленнее, чем ожидалось, но подчеркивают, что уверены в успехе наступления. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наступление – "это не голливудский фильм, поскольку на карту поставлена жизнь людей".

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили об освобождении села Ровнополь Донецкой области. Это уже девятый населенный пункт, освобожденный ВСУ в июне.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение ряда населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией, не является "главным событием" последних недель.

Валерий Залужный заявил, что его "злят слова о том, что украинское контрнаступление продолжается медленнее, чем ожидалось, и добавил, что каждый освобожденный метр земли украинским войскам дается кровью".

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