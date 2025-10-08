"Нам разнесут всю железную дорогу": эксперт бьет тревогу из-за новой смертельной тактики России

Укрзализныця

Реклама

Россия сменила тактику и начала целенаправленную охоту на украинские локомотивы, без которых железная дорога может остановиться. Следует немедленно реагировать на новые вызовы, иначе последствия могут быть катастрофическими.

Об этом пишет военный эксперт по РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Российские войска нашли ахиллесовую пятку украинской железной дороги. Они больше не сосредотачиваются на ударах по грузовым вагонам, не являющимся важной целью, или по железнодорожному полотну, которое можно быстро отремонтировать. Новая цель — это локомотивы.

Реклама

«Я уже писал несколько раз — охота будет именно за локомотивами, без них железная дорога остановится», — подчеркнул эксперт.

Он обнародовал видео, на котором видно, как россияне отслеживают движение украинского локомотива, а затем, обнаружив место его стоянки, наносят удар. Это свидетельствует о системной работе врага, направленной на паралич украинской военной и гражданской логистики.

Дата публикации 16:25, 08.10.25 Количество просмотров 6 Охота на локомотивы: россияне выслеживают и уничтожают поезда "Укрзализныци"

Специалист подчеркивает, что пассивная оборона в таких условиях недопустима. По его данным, атакованный на видео локомотив не был в защищенном месте, хотя имел такую возможность.

«Этот локомотив должен был заехать в укрытие, а не ждать удара. Если мы не будем быстро реагировать на новые вызовы противника, все будет грустно», — заявил Бескрестнов.

Реклама

По мнению эксперта, каждый локомотив должен использовать специальные укрытия, чтобы исключить его обнаружение и уничтожение врагом во время стоянки.

«Я надеюсь, что встреча с руководством „Укрзализныци“ у меня состоится уже на этой неделе. Потому что если ничего не делать, нам разнесут всю железную дорогу», — резюмировал он.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что РФ усилила атаку на объекты энергетики. По его словам , сейчас россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022-м. В частности, инфраструктура атомной энергетики. В 2022-2023 ворон фактически выбил тепловую электроэнергетику.