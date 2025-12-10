Военный и экснардеп Игорь Луценко

Военный и экснардеп Игорь Луценко считает, что никакие текущие дипломатические инициативы не открывают для Украины перспективы справедливого мира, поскольку у России до сих пор есть ресурс и настроена на продолжение войны.

В интервью Главкому военнослужащий, аэроразведчик и народный депутат VIII созыва Игорь Луценко оценил международные мирные переговоры и реакцию на них украинских военных.

На вопрос о том, как бойцы воспринимают нынешнюю дипломатическую активность, он ответил, что армия хорошо чувствует реальное состояние врага и его возможности.

«Военные очень хорошо чувствуют, в каком состоянии наш враг, какие у него намерения и возможности. И любой сознательный военный понимает: никаких мирных решений, которые были бы минимально выгодны Украине, нам сейчас не светит», — подчеркнул Луценко.

По его словам, реалистичными вариантами могут стать сценарии, по существу означающие капитуляцию.

«Нам светит либо полная, либо частичная капитуляция – формально вроде бы не капитуляция, а по сути – да. Россия настроена воевать, она чувствует, что у нее есть ресурс — человеческий и материальный. РФ видит, как слабеет Запад, и это придает ей оптимизм», — отметил он.

