"Нам удалось адаптироваться под тактику северокорейцев": военный ВСУ о ситуации в Курщине

В то же время стало заметно, что из КНДР отправили дополнительные войска на Курщину, потому что противника, особенно в живой силе, стало больше, и его тактика изменилась.

Солдатам из КНДР, в отличие от россиян, выделяется гораздо больше времени на подготовку.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Петр Гайдащук.

"Подразделения приходилось вступать в бой с северокорейскими солдатами, особенно в конце прошлого года и в начале этого года, когда их активность была очень высока на поле боя. Взять в плен солдат из КНДР нам не удавалось, но когда изменилась тактика на поле боя, мы заметили, что появились совсем другие подразделения, потому что корейцы начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек, без бронетехники. Они могли двигаться по 10-15 км пешком, вступать в штурмовые действия, несмотря на то, что против них применялась артиллерия и FPV-дроны. То есть они преодолевали большие расстояния, двигаясь бегом к нашим позициям, и кто добегал, кто выживал под нашим огнем, тех уже наши десантники уничтожали возле окопов, возле своих позиций", – рассказал Гайдащук.

По словам старшего офицера отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, украинским защитникам приходилось общаться с пленными россиянами, видевшими, как тренируются северокорейцы.

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"Пленные отмечали, что в отличие от россиян, новоприбывших контрактников, северокорейцам уделялось гораздо больше времени на подготовку. Их оснащали значительно лучше, чем россиян, и задачей северокорейцев было проведение штурмовых действий. В случае успеха этих штурмов, россияне должны были уходить на позиции и закрепляться, но это происходило крайне редко", – подчеркнул Гайдащук.

Старший сержант также добавил, что стало ощутимо, что из КНДР отправили дополнительные войска на Курщину, потому что противника, особенно в живой силе, стало больше, и его тактика изменилась.

"Хотя нам удалось адаптироваться под эту тактику и не дать подразделениям Северной Кореи выбить нас с позиций. То, что мы нанесли им достаточно большие потери, сейчас мы видим, что северокорейцев в зоне ответственности 80-й бригады нет", – резюмировал Гайдащук.

Напомним, военная разведка сообщила, что КНДР развернула дополнительные силы в РФ для участия в войне против Украины.