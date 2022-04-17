"Нам удалось сломать планы оккупантов": военный глава Киева рассказал о намерениях РФ захватить столицу

"Нам удалось сломать планы оккупантов": военный глава Киева рассказал о намерениях РФ захватить столицу

Враг планировал посеять панику среди населения.

Враг рассчитывал на скорый захват аэродромов, основных центров принятия решения государства.

Об этом в интервью изданию "Вечерний Киев" сообщил военный глава Киева Николай Жирнов.

По его словам, в начале вторжения России в Украину оккупанты положили применение сил специального назначения РФ.

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"Враг рассчитывал на скорый захват аэродромов, основных центров принятия решения государства. Планировал посеять панику среди населения и таким образом создать условия для продвижения сухопутной группировки и завладения Киевом. Но благодаря своевременному реагированию сил обороны, профессиональным действиям наших военных эти силы нейтрализовали, а некоторые были уничтожены и захвачены в плен. Так нам удалось сломать планы оккупантов", — подчеркнул Николай Жирнов.

Напомним, что в Киеве и области изменили продолжительность комендантского часа.

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