"Нам война не нужна": Кулеба высказался об отношениях с Польшей на фоне запрета на ввоз украинского зерна

У нашего государства нет другого выбора, кроме как выйти из этого кризиса.

Украина не намерена вступать в "зерновую войну" с Польшей на фоне ситуации, связанной с запретом на экспортом украинского зерна.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, у нашего государства нет другого выбора, кроме как выйти из этого кризиса. "Эмоции", связанные с запретом на ввоз украинского зерна, Кулеба связал с парламентскими выборами в Польше.

"До 15 октября, ко дню выборов в Польше, температура еще может подниматься. Но мы настроены на конструктив. Мы работаем с Европейской комиссией. Мы передали Польше четкие сигналы о нашей настроенности на конструктивное разрешение этой ситуации. Нам эта зерновая война не нужна, и Польши тоже", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что примеры отношений Украины с Болгарией и Румынией показали, что "нет нерешенных проблем". В то же время сначала было пять стран, которые ввели ограничения на ввоз украинского зерна.

"Теперь Болгария и Румыния нашли решение, а остальные три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что решений нет. Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся", — добавил глава МИД.

При этом Кулеба заверил, что у Киева есть желание найти подобные решения.

Напомним, что Румыния не вводила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, в частности, зерна, как Польша или Словакия и Венгрия, поскольку считает, что государству нужно помогать, пока не закончится война.

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