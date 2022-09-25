"Нам всем нужно пережить эту зиму": Зеленский об ударах России по электросети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей зиме, что "станет вызовом" не только для Украины, ведь Россия может нанести удары по электросети страны.

Об этом президент сказал в интервью CBS News.

"Нам всем нужно пережить эту зиму. Это самая сложная зима. И я убежден, что если говорить об Украине, то вы видите, что происходит. Они блокировали порты, чтобы наше зерно не уходило в Африку, Азию, некоторые страны Европы, чтобы создать там хаос, политический хаос и голод. Они хотят вызвать голод", – отметил Зеленский.

Он добавил, что второй кризис, который создала Россия – энергетический.

"Они создали ее перед полномасштабным вторжением. Мир не имеет права слушать ложные нарративы России. Мол, из-за войны и санкций подорожают энергоносители. Это неправда. Помните, до полномасштабного вторжения Россия это уже делала. Россия это сделала, и цены на энергоносители были завышены", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинцы не боятся вызовов.

"Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они (россияне – ред.) не заставляли другие страны, Соединенные Штаты Америки и Европу страдать. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и мы отдаем свои жизни за будущее демократии и открытый мир ", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в Украине – 15 электростанций, 15 блоков.

"И они поняли, что мы будем экспортировать свою электроэнергию в Европу. Это значит, что в Европе будет большой объем, достаточный объем, но и цена будет другой. Поэтому европейцам это не помешает, и европейцы будут довольны, и лидеры в Европе об этом знают.А потом решили атаковать нашу АЭС.Сейчас отключили, шесть блоков из 15 не работают, но электроэнергии в стране хватает.Поэтому мы видим, что 1/3 наших возможностей может работать на Европу прямо сейчас.Вот что делает Россия.Да, конечно, зима будет очень тяжелой", — добавил президент.

Напомним, кафиры "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Тогда же были подписаны документы о вхождении "ДНР" в состав России.

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