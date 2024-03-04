Намеки Запада на переговоры Украины с РФ: нардеп сообщил, как изменилось отношение союзников к завершению войны

В заключение войны влияет ряд важных факторов, а не конкретные люди. В настоящее время вопрос переговоров не обсуждается нашими союзниками.

Ни на каких международных встречах, где присутствовал народный депутат от "Слуги народа", член украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Роман Грищук, речь не шла о переговорах РФ и Украины для завершения войны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турцией и Аргентиной, а также член украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Роман Грищук.

В то же время о так называемом горизонте окончания войны он сказал, что этого тоже уже не слышно по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

"О горизонте окончания войны. Этого тоже уже не слышно. В первые месяцы войны был популярен мем о двух-трех неделях, сейчас этого нет. Ни один человек не скажет, когда закончится война", — добавил нардеп.

Грищук отметил, что ни президент Украины, ни российский диктатор Путин не знают, когда война закончится. На это, как он сказал, оказывает влияние ряд факторов. По его словам, в заключение войны влияет ряд важных факторов, а не конкретные люди. В настоящее время вопрос переговоров не обсуждается союзниками Украины.

Экспрессник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович указал на вариант нападения России на Европу. По его словам, он практически уверен в этом и видит три основных этапа.