Намерение россиян провалилось: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление о ситуации возле Авдеевки

Ожесточенные бои за Авдеевку продолжаются до сих пор.

Командование оккупантов возложило более 16 тысяч бойцов на Авдеевском направлении. Однако продвижение врага не стоило того.

Детальнее о том, как и что происходит возле Авдеевки, рассказал "24 Каналу" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Россияне не смогли выполнить главную задачу

На Авдеевском направлении сейчас продолжаются бои. Россияне стремятся продвинуться еще в районе нескольких населённых пунктов. Но очевидно, что это продвижение за прошедшую неделю замедлилось.

“Поскольку выход наших войск (из Авдеевки – Ред.) был эшелонированным и поэтапным, россияне не имели возможности работать накатом. Ни окружить, ни обрушить линию обороны им не удалось. Задача, которая перед ними стояла на тактическом уровне, это создание буферной зоны”, – рассказал Иван Тимочко.

Там, где россиянам удалось выйти на административные границы города или за его пределы (например, в селе Ласточкино ), должны были создать зону прикрытия Авдеевки. При этом должны были учитывать вариант, при котором украинские военные могут перейти в контрнаступление.

В то же время следует понимать, что Авдеевка и ее окрестности были разрушены, как и собственно строящиеся там фортификации.

“Также у россиян была задача обрушить нашу линию обороны и выйти на линию Угледар – Курахово – Покровск. Поэтому авиационными ударами пытались максимально уничтожать эти города, чтобы наши войска не заняли оборону. Но результат работы украинской армии эффективен”, — подчеркнул Тимочко.

На этом направлении в самые критические дни находился главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Ситуацию постоянно держали под контролем с учетом всей линии фронта. К счастью, намерение россиян занять Донецкую и Луганскую область провалилось.

Потери безумны, но с ними не считаются

Напряжение на востоке Украины продолжается. Украинским бойцам сложно сдерживать врага, ведь он любой ценой пытается перехватить инициативу. В этом направлении россияне бросают все имеющиеся ресурсы с максимальным привлечением авиации и пехоты.

Это даже не считают потерями. Поля возле и за Авдеевкой усыпаны русскими телами, там есть большие могильники их бронетехники. Воздушные силы отчитываются о постоянном сбитии самолетов в этом направлении. Но россияне все же максимально пытаются активизировать свою работу”, — отметил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что Авдеевское направление для россиян — это политическая задача кремлевского диктатора Владимира Путина, которая не имеет большой военной целесообразности.

Это демонстрация интенсивности движения. Для того, чтобы отчитаться о каких-то захваченных двух домах или даже создать медийную картинку, россияне всегда кладут сотни тысяч своих людей. Это факт”, – подчеркнул Тимочко.

Напомним, что в боях за Авдеевку россияне понесли 16 тысяч необратимых потерь в личном составе. Вероятно, реальная цифра российских потерь даже больше.

Путин имеет одну цель

Российское командование на Авдеевском направлении бросало в бой хорошо подготовленную пехоту и еще сохранившиеся обученные штурмовые войска. Поэтому кафиры прибегли к неприсущим ранее мерам — раненых бойцов пытались вывозить.

“Пехоту, штурмовиков, десантников и морских пехотинцев использовали для взятия небольшого города. Это, конечно, повлияет на боеспособность русской армии в будущем, особенно в смысле подготовленных военных. И это не говоря о потерях пилотов, которые очень трудно восстановить», — отметил Тимочко.

Стратегический замысел россиян несколько хромает. В последние два года они действуют нелогично с точки зрения канонов ведения войны. Да и, наконец, здравый смысл в действиях окупантов не просматривается. Однако это неудивительно.

“Для Путина вообще вся война в Украине не имеет какого-то стратегического значения в военном смысле. Страна с пятикратным преимуществом армии излагает весь экономический ресурс для того, чтобы продвигаться на несколько километров на линии фронта — здесь о стратегии даже не говорится», — пояснил Тимочко.

Война в Украине для Путина — это вопрос выживания для него и его режима. Кладя на поле боя огромный человеческий ресурс, диктатор пытается продемонстрировать на геополитическом уровне, что он не остановится ни перед чем. Таким образом, он хочет заставить мировых лидеров выполнять его условия.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. По его словам, тактика захватчиков изменилась. Ведь "нельзя воевать все равно в поле, в лесополосе и в городской застройке".

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