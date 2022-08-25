Намеренно имитировали запуски ракет: 24 августа российские самолеты более 200 раз поднимались в воздух

В День Независимости, 24 августа, в Украине прозвучало рекордное количество тревог.

Накануне страна-агрессор Россия более 200 раз поднимала свои самолеты. Террористы намеренно имитировали запуски ракет: самолеты взлетали и маневрировали в воздухе.

Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Вчера несмотря на то, что было такое большое количество тревог, большая ракетная активность не зафиксирована, но зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа", — отметил он.

Тем временем российская армия нанесла восемь ракетных ударов по территории Украины. В Воздушных силах предполагается, что план россиян заключался в том, чтобы держать украинцев в напряжении в День Независимости.

Напомним, вражеские ракеты С-300, которыми Россия обстреливает украинские города, сложно сбивать так же, как баллистические и крылатые. Военный эксперт Олег Жданов говорит, что сложность сбить С-300 класса "земля-земля" в том, что она может маневрировать в полете, а также изменять свою траекторию.

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