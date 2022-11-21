"Намного эффективнее, чем в Израиле" – военный аналитик об успешной работе ПВО Украины

Известная система противовоздушной обороны "Железный купол", которая защищает воздушное пространство Израиля, не столь эффективна, как ПВО Украины сейчас, поскольку Израиль не атакуют высокоточными ракетами, а территория страны в десятки раз меньше по сравнению с Украиной.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"По моему мнению, "Железный купол" – это определенная реклама со стороны ПВО Израиля, потому что они заявляют о стопроцентной защите страны от вражеских нападений, но это не соответствует действительности и является только красивым названием. Во-первых, потому что там довольно небольшой участок границы и поставить большое количество средств ПВО намного проще, потому что это в десятки раз меньше, чем в Украине. Во-вторых, Израиль никогда не атаковали такими ракетами, которыми атакуют нас, а именно ракетами Х-101 или Х-555 или баллистическими ракетами "Искандер". По ним стреляют неуправляемыми ракетами, что-то вроде "Градов", которые довольно легко перехватываются", — объяснил военный аналитик.

По словам Алексея Гетьмана, если бы территорию Израиля атаковали такими же ракетами, как и территорию Украины, то "Железный купол" отражал бы меньше целей в процентах, чем противовоздушная оборона Украины.

"То есть ничего такого в Израиле не построили, а то, что построено у нас является гораздо более эффективной системой ПВО, чем в Израиле. Если объяснить простыми словами, то по Израилю стреляют хламом, а по нам высокоточными ракетами, которые имеют средства борьбы с противовоздушными силами. Поэтому, у нас очень эффективная ПВО", — подчеркнул Гетман.

Военный аналитик также отметил, что пока Украине не хватает только количества зенитно-ракетных комплексов, потому что определенное количество даст более плотную оборону.

"Соответственно, процент сбитых враждебных целей поднимется до 80% или 90%, потому что 100%, к сожалению, не может перехватить ни одна страна. Но тот процент, который мы перехватываем гораздо выше, чем могут перехватить ПВО многих стран, даже стран НАТО", – резюмировал Гетман.

Противовоздушная оборона Украины

Недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и LRU для защиты неба.

Кроме того, ПВО Украины усугубит американский ракетный комплекс Hawk.

Пентагон в четверг, 11 ноября, объявил о новом пакете военной помощи для ВСУ. В него войдут современные ПВО, ракеты HIMARS и снаряды.

В офисе президента также сообщили, что Украина и союзники планируют построить воздушный щит для защиты от российских ракет.

Читайте также: