Нанесет ли Россия удар по Украине в новогоднюю ночь – мнение Гуменюк

Россия не прекращает атаки по Украине и может в любой момент снова нанести удар.

Оккупационная армия России в ночь с 31 декабря на 1 января может прибегнуть к любым видам атак по Украине – это могут быть точечные удары, комбинированные атаки.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как отметила Гуменюк, оккупанты пытаются вызвать панику у населения, прибегая к атакам на города Украины.

"Не впадайте в панику, ведь паника – это тоже оружие врага, поэтому они и наносят мощные удары по жилым домам, чтобы погрузить людей в это состояние", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что нужно понимать, что враг в новогоднюю ночь никуда не исчезнет.

"Враг может применить любые виды атак, в том числе смешанные, точечные. И помнить, что тревожный чемоданчик для укрытия должен быть наготове", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, Игнат рассказал, сколько тысяч "Шахедов" РФ выпустила по Украине с начала 24 февраля 2022 года.

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