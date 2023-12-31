Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нанесет ли Россия удар по Украине в новогоднюю ночь – мнение Гуменюк

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2041
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нанесет ли Россия удар по Украине в новогоднюю ночь – мнение Гуменюк

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк

Россия не прекращает атаки по Украине и может в любой момент снова нанести удар.

Оккупационная армия России в ночь с 31 декабря на 1 января может прибегнуть к любым видам атак по Украине – это могут быть точечные удары, комбинированные атаки.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как отметила Гуменюк, оккупанты пытаются вызвать панику у населения, прибегая к атакам на города Украины.

"Не впадайте в панику, ведь паника – это тоже оружие врага, поэтому они и наносят мощные удары по жилым домам, чтобы погрузить людей в это состояние", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что нужно понимать, что враг в новогоднюю ночь никуда не исчезнет.

"Враг может применить любые виды атак, в том числе смешанные, точечные. И помнить, что тревожный чемоданчик для укрытия должен быть наготове", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, Игнат рассказал, сколько тысяч "Шахедов" РФ выпустила по Украине с начала 24 февраля 2022 года.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2041
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация