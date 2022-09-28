Нанесет ли Запад удар по бункеру Путина из-за ядерных угроз: военный эксперт напомнил о Будапештском меморандуме

Система не даст РФ применить это оружие на разных этапах, включая устранение верхушки военно-политического руководства России еще до команды по использованию ядерного оружия.

В случае применения главой Кремля Владимиром Путиным ядерного оружия Запад ответит жесткими мерами. К примеру, превентивным ударом по бункеру президента РФ.

Такое мнение военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан выразил во время телеэфира Freedom.

"Путин загнал себя в тупик сам. После того, как он объявил войну уже самой России с мобилизацией. Событие в том виде, в котором он ее представил, — это предкрайний шаг, его какая-то линия, после которой он уже подумывает применить ядерное оружие .Оно единственное у него остается после мобилизации, а тем более после провальной... Мнения такие у россиян есть, и российское военно-политическое руководство продумывает такие варианты", — сказал Свитан.

Эксперт также напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму Украину должны защитить от ядерных посягательств западные страны.

"Я думаю, уже вопрос решен среди подписантов этого Будапештского меморандума. А там и США, и Китай, и Англия — страны, у которых есть ядерное оружие. Они будут принимать меры, скорее всего, превентивный удар. Перед тем, как будет принято такое решение россиянами, или будет начато какое-либо движение по переносу ядерных зарядов", — добавил он.

По словам Свитана, глава Кремля не применит ядерное оружие с вероятностью 99%.

"Система не даст РФ применить это оружие на разных этапах, включая устранение верхушки военно-политического руководства России еще до команды по использованию ядерного оружия. Скорее всего, именно этот вариант будет применен, как только у них возникнет такое мнение действительно выполнить эту угрозу". Это самый безболезненный, самый легкий для мира вариант – просто уничтожить центр принятия решений, Путина», – сказал Свитан.

Эксперт добавил, что страны НАТО имеют высокоточное оружие, позволяющее уничтожить определенный объект без малейшей угрозы мирному населению.

Напомним, Российская Федерация может нанести тактический ядерный удар по Львовской области или Карпатам.

Читайте также: