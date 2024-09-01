Нанесла 4 удара: Россия во время атаки разрушила "Дворец спорта" в Харькове (фото)

По предварительной информации, оккупанты нанесли 4 удара по харьковскому "Дворцу спорта".

В результате массированной атаки в Харькове разрушен "Дворец спорта" в Харькове.

Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда.

По предварительной информации, оккупанты нанесли 4 удара по харьковскому "Дворцу спорта".

"Дворец спорта" в Харькове разрушен российскими оккупантами. "Дворец спорта" в Харькове – одна из трех локаций, по которой ударили российские войска 1 сентября во время массированной атаки на город. Спортивный комплекс разрушен", — говорится в заявлении НОК.

Общественная организация в очередной раз призывает запрет участвовать российским и белорусским спортсменам "в любых международных соревнованиях в любом статусе".

"#RussiaIsATerroristState, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе", — призвали в НОК.