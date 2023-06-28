Нанесли удар вечером, когда люди добрались до дома: Офис генпрокурора — о цинизме атаки по Краматорску

По состоянию на 08:00 28 июня известно о 8 погибших и 60 раненых, под завалами могут быть еще люди.

Российские войска сознательно нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по Краматорску Донецкой области вечером. В это время люди вернулись домой после работы и отдыхали.

Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин, передает его пресс-служба.

Также читайте Удар по Чонгарскому мосту: британская разведка объяснила важность переправы для россиян

По состоянию на 08:00 28 июня известно о 8 погибших и 60 раненых. Среди погибших три несовершеннолетних девушек – 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются, поэтому не исключено, что под обломками есть еще люди.

"Обстрел двумя ракетами "Искандер" совершили вечером, когда люди только что добрались до дома после работы. Преступный режим России продолжает тактику террора против мирных украинцев. Мы найдем всех, кто отдает преступные приказы, и всех, кто их выполняет. Наказание — неотвратимо", — заверили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар РФ по Краматорску

Напомним, вечером вторника, 27 июня, кафиры нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Они попали в общепит, где было большое скопление людей.

Как говорилось в сюжете ТСН, среди погибших — трое детей: 17-летняя девушка, работавшая в пиццерии, и две сестренки-близнецы 14-ти лет. Среди раненых, в частности, 8-месячный младенец и трое иностранцев.

Читайте также: