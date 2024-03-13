Нанесли ущерб на 4 млрд гривен: россияне разрушили промышленные объекты комбината в Луганской области

Это привело к засорению указанной территории предприятия обломками боеприпасов, зданий и оборудования.

Ущерб на 4 млрд гривен нанесли россияне разрушением промышленных объектов картонно-тарного комбината в Рубежном в Северодонецком районе Луганской области. Город с 12 мая 2022 года оккупирован Россией.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

"С начала полномасштабного вторжения войска РФ целенаправленно уничтожают промышленные предприятия нашей области, нанося непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре и окружающей среде Луганщины", — говорится в сообщении.

Так, непосредственно в месте осуществления хозяйственной деятельности ЧАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат» очистные сооружения, а также другие объекты недвижимости предприятия получили критические повреждения, а некоторые были полностью разрушены враждебными средствами огневого поражения.

Это привело к засорению указанной территории предприятия обломками боеприпасов, зданий и оборудования.

Площадь засоренной территории составляет 87 100 кв.

Сотрудники Государственной экологической инспекции в Луганской области по данным фактам рассчитали сумму причиненного оккупантами ущерба, которая составляет более 4 млрд гривен.

Напомним, в январе 2024 года во время "случайного" сброса с самолета российской армии авиабомбы ФАБ-250 по оккупированному Рубежному захватчики попали по уцелевшим до сих пор многоэтажкам города.

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