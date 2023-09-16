"Наносим урон и заставляем россиян отходить": Маляр рассказала, что творится на фронте

ВСУ имеют успехи вблизи Бахмута, а также в районе Клищиевки Донецкой области. Анна Маляр рассказала о ситуации на разных направлениях фронта.

Самые активные боевые действия сейчас происходят в Бахмутском направлении. Там продолжаются наступательные действия к югу от Бахмута. Горячее всего сейчас в Клищиевке и Курдюмовке.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Самые горячие направления фронта

По ее словам, в районе Клещиевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий украинские силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе самой Марьинки Донецкой области. По словам Маляр, враг стремится вытеснить украинские войска с занимаемой позиции, но ему это не удается.

"Как на Авдеевском, так и Марьинском направлениях наши воины, несмотря на наступательные действия врага, удерживают позиции и проводят штурмовые действия", — говорит Маляр.

Какая ситуация на южном фронте

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

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"Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", — говорит заместитель министра обороны.

В Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.

Ситуация на севере Украины

В приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. А также осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения опрокидывания наших войск на горячие направления.

Успехи ВСУ на фронте: последние новости

Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских оккупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ВСУ добились неопределенного частичного успеха вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) 15 сентября.

На юге, на разных участках фронта Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российских захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

Утром 16 сентября также стало известно, что ВСУ ликвидировали на юге три российских лодки вместе с 18 оккупантами. Также уничтожены пять крупнокалиберных пушек и пункт наблюдения врага.

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