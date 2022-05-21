Наносят авиаудары и обстреливают из тяжелого вооружения: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью и РФ

Наносят авиаудары и обстреливают из тяжелого вооружения: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью и РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что самая большая активность врага продолжает сосредотачиваться на Донбассе.

Относительно ситуации на Волынском и Полесском направлениях, обстановка существенных изменений не претерпела.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 мая.

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На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Гор Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выхода наших войск на государственную границу, наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова", — говорится в сообщении.

В то же время российско-оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг.

"Враг терпит многочисленные потери в войне на территории Украины. Защитники и защитницы Украины продолжают героически защищать нашу землю", — подытожили в ведомстве.

Как Россия готовилась тайно к войне и были ли готовы украинские военные - интервью Зеленского 21 мая – ТСН

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