Наносят ракетные и авиационные удары: в Генштабе назвали направления, на которых наступают оккупанты

Российская оккупационная армия не перестает пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток оккупанты продолжили наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также нанесли шесть ракетных и семи авиационных ударов, совершили более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 6 октября.

"Угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается. В эти сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 23 обстрелов с РСЗО", — говорится в сообщении.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений в отдельных направлениях.

В Генштабе добавили, что враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Также оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Напомним, что на Южном направлении ВСУ нанесли огневые поражения по позициям оккупантов. В результате россияне потеряли технику и боеприпасы.