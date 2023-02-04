"Нанотехнологии" в российской армии: Резников показал, чем оккупанты защищаются от HIMARS

Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками российских отражателей HIMARS.

В Минобороны показали "сверхсовременное" вооружение российских военных, которым они хотели защитить Херсонский мост от украинских атак HIMARS.

"Модернe" разработку российских военных показал министр обороны Алексей Резников.

"Это военный угольниковый отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", — написал министр в Twitter.

Это является military corner reflector. Центр района поблизости Керсонского моста был подключен к дочерям таких российских reflectors. Хорошая třídа, чтобы использовать этот anachronism для защиты людей от... HIMARS

Безусловно, это борьба за свободную перспективу против totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 4 February 2023

Напомним, что Российская Федерация доставила на фронт новое вооружение "истребитель Leopard", хотя сразу называлось "истребитель танков". Их 4 единицы. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов рассказал, это – экспериментальная техника. Россияне их привезли на фронт, чтобы испытывать.