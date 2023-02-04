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"Нанотехнологии" в российской армии: Резников показал, чем оккупанты защищаются от HIMARS

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3668
Время на прочтение
1 мин
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"Нанотехнологии" в российской армии: Резников показал, чем оккупанты защищаются от HIMARS

Фото: Алексей Резников / Facebook

Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками российских отражателей HIMARS.

В Минобороны показали "сверхсовременное" вооружение российских военных, которым они хотели защитить Херсонский мост от украинских атак HIMARS.

"Модернe" разработку российских военных показал министр обороны Алексей Резников.

"Это военный угольниковый отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", — написал министр в Twitter.

Напомним, что Российская Федерация доставила на фронт новое вооружение "истребитель Leopard", хотя сразу называлось "истребитель танков". Их 4 единицы. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов рассказал, это – экспериментальная техника. Россияне их привезли на фронт, чтобы испытывать.

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Дата публикации
Просмотры
3668
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