Нападали с оружием и грабили: в Днепре под суд отправили участников банды

В Днепропетровской области под суд отправили участников банды, которая с оружием нападала на граждан и похищала их личные вещи.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, куратором банды был житель Днепра, находившийся в заключении в учреждении исполнения наказаний. Оттуда он смог организовать группу, которая на протяжении августа и сентября 2021 года совершала разбойные нападения на граждан с применением оружия и физической силы.
"Для проникновения в помещение квартир участники использовали альпинистское снаряжение. Во время совершения одного из разбойных нападений потерпевший был убит. Полученные преступным путем изделия из драгоценных металлов, мобильные телефоны и средства распределялись между участниками банды. Сейчас все участники банды находятся под стражей. Виновникам грозит срок от 8 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества”, – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Одессе над морем сбили российский беспилотник.
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