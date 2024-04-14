Нападение Ирана на Израиль: в Польше призвали США разблокировать пакет помощи для Украины

Радослав Сикорский призвал США разблокировать пакет помощи для Украины из-за нападения Ирана на Израиль.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что ракетный удар Ирана по территории Израиля показывает необходимость усилить систему противоракетной обороны как Израиля, так и Украины. Для этого США должны разблокировать пакет военной помощи Киеву и Тель-Авиву.

Об этом Сикорский написал в соцсети X (Twitter).

"Браво, Израиль, за отражение большой иранской воздушной атаки по разным направлениям. Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину. Самый простой способ – разблокировать пакет американской помощи для Украины и Израиля", — написал глава МИД Польши.

Напомним, Иран в ночь на 14 апреля мощно атаковал Израиль дронами и ракетами. ТСН.ua собрал все, что известно о нападении.

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