Хочет, но не решается: почему Лукашенко не дает приказ на вторжение в Украину

У Тихановской также рассказали, останется ли Лукашенко у власти после смерти или отстранения Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не прочь помочь Путину в борьбе против Украины своими войсками, но боится давать белорусам в руки оружие. Лукашенко не исключает, что белорусские солдаты повернут оружие против его режима.

Об этом рассказала спикер белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина, информирует "Апостроф".

По ее словам, Лукашенко боится, как поведут себя на фронте белорусские военные.

"Пока Путин и Лукашенко не уверятся, что белорусы готовы принять войну, они не будут вовлекать войска Беларуси в войну напрямую. Тем более сейчас, когда Беларусь пытаются использовать как лазейку для обхода санкций. Все это делается на пользу и Лукашенко, и Путина", – объяснила Красулина.

Останется ли Лукашенко у власти после смерти Путина

По мнению спикера Тихановской, белорусский диктатор может даже остаться у власти, если Путин умрет, или его отстранят. Она не исключает, что в РФ сохранится нынешняя политическая модель, ориентированная на агрессию и построение "империи". А Лукашенко известен как "самый пророссийский и удобный политик", поэтому его не будут трогать.

В то же время, если к власти придут так называемые "либералы", Лукашенко им не потребуется.

"Мы понимаем, что смерть Путина повлечет за собой существенную перезагрузку ситуации в Кремле. Путин ведь проиграл войну, и российские элиты будут понимать, что лучше все свалить на уже мертвого Путина и сбросить с корабля тех, кто помогал ему творить зверства. В таком случае Лукашенко им будет не нужен и будет смещен. Тогда Путин повлечет за собой Лукашенко. Они своего рода близнецы. Правильно и противоположное: уход Лукашенко негативно скажется на Путине. Именно Лукашенко позволяет последнему строить СССР-2.0 из России и Беларуси", – подытожила Красулина.

Угроза с севера: последние новости

Напомним, что диктатор Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии.

Военный эксперт Петр Черник считает, что подобные действия свидетельствуют о том, что Путин поднимает ставки. Советник главы ОП Миайло Подоляк оценили вероятность нового наступления из Беларуси и заявил, что Россия фактически взяла под контроль белорусскую армию.

Военно-политический обозреватель Александр Мусиенко успокоил, что у Украины достаточно сил, чтобы отразить вероятное наступление из Беларуси, хотя уверен – такого наступления не будет вообще.

Читайте также: