"Нападение на безопасность у границы ЕС-НАТО": Резников требует закрыть небо из-за обстрела Яворовского полигона

"Нападение на безопасность у границы ЕС-НАТО": Резников требует закрыть небо из-за обстрела Яворовского полигона

Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове, где работали иностранные инструкторы.

Российские захватчики утром 13 марта нанесли авиаудара по Яворовскому полигону, что во Львовской области, близ польской границы. Это достаточное основание для закрытия неба над Украиной.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове, где работали иностранные инструкторы. По его словам, это новое террористическое нападение России.

"Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!", — написал Резников в Twitter.

Как сообщалось, оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности более известному как Яворовский полигон во Львовской области.

Напомним, в результате обстрела Яворовского полигона погибли девять человек.

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