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Нападение на ТЦК в Каменец-Подольске: в каком состоянии пострадавшие

Нападение на ТЦК в Каменец-Подольске: в каком состоянии пострадавшие

Нападение на ТЦК в Каменец-Подольске: в каком состоянии пострадавшие

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольске. / Фото: скриншот с видео

Обстоятельства инцидента выясняются правоохранителями.

Стало известно о состоянии пострадавших в результате вчерашнего трагического события возле ТЦК в Каменец-Подольске. Медики прилагают все усилия для спасения раненых.

Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

  • Врач, находящийся под наблюдением, в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. В настоящее время находится в реанимации.
  • Женщина в реанимации, состояние тяжелое, стабилизированное.
  • Военный прооперирован, обломки удалены. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии).

Мэр отмечает: врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших.

"Громадо, призываю воздерживаться от негативных комментариев, сеющих раздор в обществе. Помним, кто наш общий враг", — призвал он.

Ранее в Хмельнитчине в Каменце-Подольском раздался взрыв возле здания ТЦК. По предварительной информации, погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

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