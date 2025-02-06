Нападение на ТЦК в Каменец-Подольске: в каком состоянии пострадавшие

Стало известно о состоянии пострадавших в результате вчерашнего трагического события возле ТЦК в Каменец-Подольске. Медики прилагают все усилия для спасения раненых.

Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

Врач, находящийся под наблюдением, в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. В настоящее время находится в реанимации.

Женщина в реанимации, состояние тяжелое, стабилизированное.

Военный прооперирован, обломки удалены. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии).

Мэр отмечает: врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших.

"Громадо, призываю воздерживаться от негативных комментариев, сеющих раздор в обществе. Помним, кто наш общий враг", — призвал он.

Ранее в Хмельнитчине в Каменце-Подольском раздался взрыв возле здания ТЦК. По предварительной информации, погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

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