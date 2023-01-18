Нападение РФ на Украину ухудшило отношения между религиозными общинами - ООН

Отношения между общинами были напряжены до войны, но агрессия значительно все ухудшила, считают в ООН

Нападение России на Украину ухудшило отношения между религиозными общинами.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила помощница генерального секретаря ООН по правам человека Ильзи Брандс-Кэрис.

Во время заседания Совбеза, созванного по требованию РФ, она заявила, что российская агрессия против Украины принесла в Украину беспрецедентные нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

"Напряженность между украинскими общинами в Украине существовала десятилетиями. Отношения ухудшились после вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в храме УПЦ (МП) на Закарпатье исполнили песню по мотиву "Отец наш – Бандера, Украина – мать", а также опубликовали видео в Сети.

Кроме того, мы ранее информировали, что настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Донецкой области Андрей Павленко корректировал обстрелы российских захватчиков по городу и даже "сливал" россиянам данные, кого нужно "ликвидировать" после прихода кафиров.

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