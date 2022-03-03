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Нападение России на Украину: мировая экономика может потерять триллион долларов

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Нападение России на Украину: мировая экономика может потерять триллион долларов

kyiv.gp.gov.ua

Уровень мировой инфляции может возрасти на 2 процентных пункта в следующем году.

Из-за развязания Россией войны против Украины объем мировой экономики к 2023 году может сократиться на 1%, что равняется 1 трлн.

Об этом говорится в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований.

"Россия и Украина являются значительными поставщиками сырья, учитывая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усугубятся проблемы с цепями поставок для секторов, которые используют это сырье, среди которых автомобильная, авиастроительная промышленность и производство телефонов", – говорится в исследовании.

В то же время, по данным экспертов, уровень мировой инфляции в результате войны увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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