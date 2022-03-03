Нападение России на Украину: мировая экономика может потерять триллион долларов

Нападение России на Украину: мировая экономика может потерять триллион долларов

Уровень мировой инфляции может возрасти на 2 процентных пункта в следующем году.

Из-за развязания Россией войны против Украины объем мировой экономики к 2023 году может сократиться на 1%, что равняется 1 трлн.

Об этом говорится в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований.

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"Россия и Украина являются значительными поставщиками сырья, учитывая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усугубятся проблемы с цепями поставок для секторов, которые используют это сырье, среди которых автомобильная, авиастроительная промышленность и производство телефонов", – говорится в исследовании.

В то же время, по данным экспертов, уровень мировой инфляции в результате войны увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году.