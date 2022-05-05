"Нападения будут повторяться": в МВД назвали одну из важнейших задач оккупантов в Украине

"Нападения будут повторяться": в МВД назвали одну из важнейших задач оккупантов в Украине

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что одна из важнейших задач для российских войск на сегодняшний день – уничтожить логистическую инфраструктуру Украины.

Судя по всему, эта тактика ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов мирных городов, инфраструктурных объектов по всей Украине будет продолжаться.

Об этом Денисенко сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"То есть они (оккупанты – ред.) пробуют уничтожать нашу логистическую инфраструктуру, потому что одна из важнейших задач россиян на сегодняшний момент – сделать так, чтобы товары не шли с запада на восток и с востока на запад", – сказал советник главы МВД.

В то же время, по его мнению, вряд ли российские войска смогут реализовать свои планы. Однако вероятность, что атаки на разные регионы Украины продолжатся, очень велика.

"По состоянию на сейчас железная дорога справляется, несмотря на действительно серьезные разрушения в определенных направлениях и территориях… Поезда идут, ремонты происходят, и я думаю, что в принципе ничего врагу не удастся. Но, к сожалению, я еще раз должен подчеркнуть, вероятность, что такие нападения врага будут повторяться, очень велика", – рассказал Денисенко.

Он также призвал, когда есть воздушная тревога, идти в укрытие и не игнорировать это.

Напомним, вечером 3 мая российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины.

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