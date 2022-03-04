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Нападения на АЭС и обстрелы нефтебаз: Офис генпрокурора открыл дела против РФ за совершение экоцида

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Нападения на АЭС и обстрелы нефтебаз: Офис генпрокурора открыл дела против РФ за совершение экоцида

Википедия

Согласно Женвенской конвенции, АЭС не должны становиться объектами нападения.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины начали расследование по факту из-за нападения РФ на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре за совершение экоцида и террористического акта.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Международное право запрещает военное или любое враждебное использование средств воздействия на природную среду. Согласно Женвенской конвенции, АЭС не должны становиться объектами нападения.

В ночь на 4 марта вооруженные силы РФ напали на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Вражеские обстрелы вызвали пожар и угрозу ядерного взрыва, следствием которого может быть экологическая катастрофа мирового масштаба, отмечают в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в первый день войны, 24 февраля, русские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Пока они незаконно удерживают персонал ЧАЭС. После нападения в воздух поднялась радиоактивная пыль. По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились от 4,6 до 15,7 раза по сравнению со среднегодовыми.

В результате обстрела территории пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" в г. Киеве была выведена из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга.

Российская армия также обстреляла нефтебазу в с. Крячки в Киевской области. Пожар на нем привел к массовому загрязнению атмосферы вредными веществами и загрязнению земли бензапиреном с попаданием в подземные воды. Вооруженные силы РФ обстреляли и повлекли за собой пожары на нефтебазах в Ахтырке Сумской области и в Чернигове.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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