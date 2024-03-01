Нападения стай бездомных собак: в Мариуполе люди собираются защищаться палками из-за бездействия псевдовласти

В Мариуполе на людей нападают стаи бездомных собак. Вопрос не решается.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Местные жители уже устали жаловаться на проблему с бездомными животными, которые объединяются в стаи и нападают на людей. Коллаборационные власти бездействуют, ответ один — ждать хороших времен. Так, недавно стая напала на девочку в Кальмиусском районе. Реакции – ноль.

“Чем занят моргун, которому я пишу уже больше года об угрозе с бродячими собаками?! Надо решать вопросы отлова собак с улиц города. Это смертельная угроза жителям», — пишет возмущенный мариуполец.

Подобные ситуации происходят по каждому району города. Жители уже вынуждены шутить, что с таким бездействием псевдовласти надо самостоятельно брать палку и защищаться от злых собак. Другие рекомендуют сопровождать своих детей, а лучше передвигаться с ребенком на автомобиле.

В городском совете также напомнили, что россияне разрушили профильное коммунальное предприятие "Счастливые животные", которое занималось стерилизацией и вакцинацией собак. Вместо цивилизованного подхода к работе с беспризорными животными фиксировались случаи, когда кафиры пытались травить собак. Но результата от этого мало.

Напомним, по данным ЦНС, в оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из депрессивных районов России.

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