Напал на военного ТЦК с перцовым баллончиком и скрылся: детали инцидента в Чернигове

В Чернигове задержан мужчина, совершивший нападение на военнослужащего. Злоумышленник распилил в лицо военнослужащего ТЦК и СП перцовый баллончик раздражительного действия и угрожал ему телескопической дубинкой.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как добавляется, после совершенного он скрылся и закрылся в доме.

"Полицейские в ходе обыска по месту его жительства изъяли около 1 кг конопли и патроны разного калибра", — отметили в полиции.

Ранее говорилось, что 5 февраля возле Каменец-Подольского ТЦК прогремел взрыв. А сейчас стали известны новые подробности трагического события в Хмельницкой области. Теракт унес жизни одного человека, еще трое попали в больницу.

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