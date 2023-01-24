Напал с косой, потому что принесли повестку: в Ровенской области военные отстреливались от агрессивного мужчины

В с. Красноселье Гощанского района Ровенской области агрессивный мужчина набросился с косой на работников военкомата, принесших его брату повестку.

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области.

По данным суда, 13 сентября 2022 года двое работников военкомата пришли вручить повестку брату подозреваемого, однако его не было дома. Тогда военные стали общаться с родственниками мужчины. Во время этого на них с косой набросился брат потенциального призывника.

Он пытался тяжело ранить лейтенанта, из-за чего тот трижды выстрелил в воздух. Только после этого агрессивный житель Ровенщины начал убегать.

На суде обвиняемый признался в совершении преступления. Он заявил, что напал на работников военкомата, потому что ему показалось, что те пришли во двор без разрешения. Поэтому подозреваемый таким образом хотел их выгнать.

Суд признал нападающего виновным по части 1 статьи 350 УК Украины. Его приговорили к трем годам испытательного срока.

Мобилизация в условиях военного положения

24 февраля 2022 года президент Зеленский ввел в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Всем военнообязанным запретили выезжать за границу.

Если призывник не придет в военкомат после вручения повестки, ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжается мобилизация в Украине. В частности, известно, что на блокпостах Львова, на въездах и выездах из города, массово останавливают авто для вручения повесток мужчинам. Повестки выдают в городе и прохожим, а также доставляют военнообязанным адресно.

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