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Напились и запретили эвакуацию: как оккупанты издеваются над жителями подтопленных регионов

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Напились и запретили эвакуацию: как оккупанты издеваются над жителями подтопленных регионов

Фото: скриншот с видео

В Казачьих Лагерях на левобережной Херсонской области пьяные оккупанты заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию.

После подрыва Каховской ГЭС оккупанты игнорируют проблемы местного населения на захваченных территориях, пострадавших от подтопления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 7 июня.

"РФ способна на любые преступления и масштабные разрушения. Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Казачьи Лагеря не дождались помощи от оккупационной так называемой "власти" и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути покидания города и запретили эвакуацию", — говорится в сообщении.

В то же время, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции.

© Google Maps
Фото: Google Maps

Ранее руководитель Голопристанской городской военной администрации сообщил, что до конца суток город Голая Пристань может полностью утонуть.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭ на Херсонщине.

Также в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.

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Дата публикации
Просмотры
1266
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