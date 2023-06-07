Напились и запретили эвакуацию: как оккупанты издеваются над жителями подтопленных регионов

В Казачьих Лагерях на левобережной Херсонской области пьяные оккупанты заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию.
После подрыва Каховской ГЭС оккупанты игнорируют проблемы местного населения на захваченных территориях, пострадавших от подтопления.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 7 июня.
"РФ способна на любые преступления и масштабные разрушения. Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Казачьи Лагеря не дождались помощи от оккупационной так называемой "власти" и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути покидания города и запретили эвакуацию", — говорится в сообщении.
В то же время, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции.
Ранее руководитель Голопристанской городской военной администрации сообщил, что до конца суток город Голая Пристань может полностью утонуть.
Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭ на Херсонщине.
Также в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.
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